Napoli: visita dell'assessore regionale Morniroli all'istituto Martuscelli Grande sinergia con la regione Campania

Una sinergia viva e necessaria quella tra Regione Campania ed Istituto Domenico Martuscelli, che da anni è commissariato e vive grazie alla polisportiva Smart Sport diretta dal campione olimpico Sandro Cuomo.

L’assessore alla Scuola e alle Politiche Sociali della Regione Campania, Andrea Morniroli, ha fatto visita al Club Sportivo Partenopeo che ha sede proprio nell’istituto vomerese.

La sala “Armando Coiro” di Cuomo, olimpionico ad Atlanta 1996, rappresenta il modello perfetto di integrazione sociale promosso attraverso allenamenti quotidiani tra atleti normodotati e paralimpici, sia motori che intellettivi, che si allenano e crescono tutti insieme: "Con la divisa bianca ogni differenza si annulla e non esistono più diversità», ha detto Cuomo orgoglioso del proprio modello e ha proseguito:

"Siamo grati all’Assessore Morniroli per la sua vicinanza istituzionale, ma soprattutto per la sua autentica sensibilità al tema. Sogniamo di riuscire finalmente a dar vita ad un progetto di sviluppo che ancora non siamo riusciti a concretizzare del tutto. Il Martuscelli rappresenta un’area dalle potenzialità straordinarie ed incomprensibilmente per gran parte inutilizzata», ha chiosato Cuomo.

Con grande ammirazione invece l’assessore Morniroli ha partecipato alla seduta di allenamento pomeridiano sottolineando l’importanza sociale dell’impegno di Sandro Cuomo e di tutto il suo staff che coordina circa 30 ragazzi disabili ogni giorno.

"Sulle pedane dell’istituto Martuscelli si respira un’atmosfera magnifica. Il Club Sportivo Partenopeo rappresenta un concreto esempio di inclusione e sono grato a Sandro Cuomo per l’invito. È uno spazio che va restituito alla città e lavoreremo per renderlo ancora più funzionale", ha affermato entusiasta l’assessore Morniroli.