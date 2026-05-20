Scampia: crollo di una parte della vela rossa già in abbattimento

Crollo di una parte della vela rossa a Scampia, già in abbattimento interessata dalle operazioni di demolizione nell’ambito del piano di riqualificazione dell'area.
Paura nel quartiere dove i residenti hanno udito un forte boato, pensando in un primo momento ad un terremoto.
E' successo intorno alle 23. Sul posto Vigili del Fuoco, forze dell'ordine e 118. Da una prima verifica effettuata non risultano persone ferite. Sul posto tra i primii ad intervenire l'assessore Lieto del comune di Napoli insieme al dirigente dell'area tecnica.
Il consigliere comunale Gennaro Acampora:
"Non si segnalano feriti, distrutta una cabina elettrica e sfollati i residenti della palazzina vicina. Si continuerà a seguire, sperando che si possano trovare soluzioni rapide soprattutto per i cittadini che abitano vicino al luogo dell' accaduto, garantendo sicurezza".