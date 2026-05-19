Ercolano, Luciano Schifone presenta la giunta: la squadra è già pronta Vicesindaco sarà Gennaro Miranda. Il generale dei Carabinieri Mungivera alla Legalità

"Otto assessori con competenze altissime per dare il meglio alla nostra Ercolano". Luciano Schifone, candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Cambia Ercolano ed Ercolano Futura, ha voluto aprire così, questa mattina, la conferenza stampa di presentazione della sua squadra di governo, nel caso dovesse essere eletto primo cittadino.

"Una scelta di trasparenza", sottolinea Schifone, “per dare la possibilità ai cittadini di valutare la squadra prima del voto ed evitare loro così quel teatrino della politica che si apre dopo le elezioni, quando il sindaco deve assegnare le deleghe e i partiti cominciano a scalpitare per trattative che a volte durano settimane. Ora toccherà agli elettori valutare e votare secondo coscienza".

Vicesindaco sarà Gennaro Miranda, attualmente presidente dell’Ente Ville Vesuviane: "L’obiettivo a cui tendiamo è riuscire a replicare, anche nel Comune di Ercolano, il buon governo che abbiamo dimostrato di saper realizzare nelle Ville Vesuviane: un modello di efficacia e trasparenza".

Il generale Claudio Mungivera assumerà la delega di assessore alla sicurezza, alla legalità e al personale.

"Ercolano è una città con una storia antica e con radici culturali profonde, che potrebbe veramente vivere di turismo, ma oggi non è possibile. L’impegno maggiore sarà dialogare con i giovani, perché noi abbiamo il dovere di guidarli e dobbiamo creare le condizioni affinché si ritrovino, restituendo loro spazi vitali, con un’energia buona e non negativa, che generi ricchezza e non morte e disagio sociale”.

"Dal punto di vista urbanistico bisogna affrontare parecchi nodi”, spiega il professor Aldo Aveta, che si occuperà di Urbanistica e decoro urbano. “Bisognerà revisionare il Puc e ricongiungere i vari elementi della città, che ha il mare poco accessibile e trasporti poco fruibili".

Trasporti di cui si occuperà, insieme al mare, l’ingegner Nunzio Di Martino: “Già 2.500 anni fa si era capito che le infrastrutture stradali erano le cose più importanti da realizzare. Ercolano non ha un casello autostradale, non ha una fermata delle Ferrovie dello Stato. Ercolano è l’unico paese del Golfo di Napoli che non ha il porto”.

Grande esperienza potrà apportare, sicuramente, Ciro Borriello, ex sindaco di Torre del Greco, che si occuperà di Sanità e politiche sociali. “Luciano è stato molto coraggioso a presentare prima la squadra, che di solito è destinata a essere mercanteggiata. Ha dato una visione molto diversa della politica, che di solito soggiace a giochi di potere. Ha dato una visione molto più alta della politica”, ha affermato Borriello.

Ercolano dovrà affrontare una grande sfida, viste le condizioni economiche in cui versa. “Io sono ercolanese e questa opportunità rappresenta uno spiraglio di luce”, afferma la dottoressa Fortuna Zinno, che assumerà la delega di assessore al Bilancio e alle Attività produttive. “Ercolano ha un predissesto di 40 milioni di euro spalmato nei prossimi 20 anni. Ogni anno apriamo il bilancio con 2 milioni di euro in meno. Difficoltà che derivano da un sistema clientelare utilizzato in passato. Per superare le difficoltà dobbiamo essere bravi a intercettare fondi da terzi, privati o pubblici, come la Regione e il Governo”.

Il Maestro Ivana D’Addona si occuperà di Cultura e spettacolo: “Sono felice di far parte di questa orchestra. Bisogna dare alla città una visione innovativa e collettiva e dare spazio ai tanti talenti che finora sono rimasti inespressi. Bisogna creare poli artistici per far sì che le persone possano restare nella nostra città e aiutarla a crescere. Abbiamo tante competenze da poter sviluppare, soprattutto tra i giovani. La cultura non vuol dire solo cura dell’evento, ma generare turismo e ricchezza. Dobbiamo passare dalle potenzialità alla realizzazione”.

E dai giovani partirà anche Luca Cerchione, a cui il candidato sindaco Luciano Schifone ha scelto di affidare la delega allo Sport e alle Politiche giovanili.

All’evento è intervenuto anche il consigliere regionale e capogruppo dell’opposizione Gennaro Sangiuliano. “Luciano Schifone, un professionista e un avvocato di grandissima esperienza politica, qualificata e qualificante, rappresenta un dono alla città. La destra dona uno dei suoi uomini migliori, una persona di qualità e che conosce i problemi del territorio. E lui, con grande correttezza istituzionale e con voglia di fare, ha presentato una squadra di assessori fatta di persone di qualità. Un livello di attenzione altissimo. Giunte così Ercolano, sinceramente, non ne ha mai avute”.

La squadra di Luciano Schifone

Gennaro Miranda, vicesindaco, attualmente presidente dell’Ente Ville Vesuviane.

Claudio Mungivera, assessore alla Sicurezza, alla Legalità e al Personale.

Aldo Aveta, assessore all’Urbanistica e al Decoro urbano, già direttore della Scuola di restauro della Federico II.

Nunzio Di Martino, assessore ai Trasporti e al Mare, ingegnere civile e pianificatore territoriale.

Ciro Borriello, assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, medico chirurgo, ex sindaco di Torre del Greco.

Ivana D’Addona, assessore alla Cultura e allo Spettacolo.

Luca Cerchione, assessore allo Sport e alle Politiche giovanili, manager di imprese sportive.