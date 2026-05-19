Portici: sorpreso con la droga e arrestato Sequestrata sostanza stupefacente

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, nel transitare in un’area di parcheggio di via Flotard de Lauzieres de Themines, hanno notato, nei pressi di un’auto in sosta, un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 100 grammi e di 285 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Gli operatori hanno controllato il veicolo in uso alla persona fermata e rinvenuto un involucro della stessa sostanza di circa 2,5 grammi e due buste di marijuana del peso di circa 230 grammi.

Inoltre, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto mezzo panetto di hashish di circa 60 grammi e un bilancino di precisione.