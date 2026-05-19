Lotta all'illegalità: controlli della polizia a Porta Capuana
In campo il reparto prevenzione crimine Campania
- a cura di
Redazione Ottopagine
- martedì 19 maggio 2026 alle 20:10
Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla questura di Napoli nell’area di Porta Capuana finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità...
Napoli.
Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, unitamente ai militari della guardia di finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno controllato la zona di Porta Capuana.
Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 73 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, e controllato 33 veicoli.