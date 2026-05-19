Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Eseguito provvedimento per la carcerazione a carico di un 59enne

La polizia ha arrestato un 59enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso lo scorso 12 maggio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Salerno, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi a Salerno nel 2017.