Lite rischia di finire in tragedia: 14enne accoltella un coetaneo Grave episodio di violenza a Marano di Napoli

La polizia ha denunciato un 14enne per lesioni personali. Gli agenti del commissariato Arenella, sono intervenuti all'ospedale Cardarelli per la segnalazione di un giovane con una ferita da arma da taglio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che lo stesso, poco prima, mentre si trovava a Marano di Napoli, aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro ragazzo che lo aveva colpito con un coltello per poi allontanarsi.

Immediate le indagini e in poco tempo gli agenti del commissariato Chiaiano hanno rintracciato e denunciato l’aggressore