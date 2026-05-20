Juve Stabia ko a Monza (2-1): brianzoli in finale playoff Rimpianti per il doppio vantaggio nel match d'andata. Equilibrio e qualità anche in trasferta

La Juve Stabia esce sconfitta dall'U-Power Stadium, il Monza batte le vespe con il risultato di 2-1 nella gara di ritorno della semifinale e accede alla finale, dove affronterà la vincente di Palermo-Catanzaro (calabresi avanti 3-0 dopo il match d'andata, rosanero costretti a vincere con tre gol di scarto). Equilibrio lungo la sfida, poi al minuto 85 Cutrone firma il vantaggio e sembra blindare il passaggio del turno per brianzoli, ma al 90' Burnete pareggia e riapre i giochi. La Juve Stabia deve vincere per accedere alla finale e sfiora il sorpasso su palla inattiva attaccando anche il portiere in area, ma proprio da un recupero palla, con Confente altissimo, Cutrone centra lo specchio dalla lunghissima distanza e firma la doppietta e il 2-1 finale. Termina la stagione della Juve Stabia con la seconda semifinale playoff consecutiva.

Il tabellino

Serie B - Playoff

Semifinale - Ritorno

Monza - Juve Stabia 2-1 (4-3 in aggregato)

Marcatori: 40' st, 51' st Cutrone (M), 45' st Burnete (JS)

Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri (12' st Lucchesi), A. Carboni; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi (39' st Ravanelli); Colpani (12' st Hernani), Mota (33' st Alvarez); Petagna (12' st Cutrone). All. Bianco. A disp. Pizzignacco, Antov, Brorsson, Capolupo, Caso, Ciurria, Obiang

J. Stabia (3-5-2): Confente; Giorgini, Bellich, Dalle Mura (36' st Gabrielloni); Carissoni (23' st Pierobon), Mosti (1' st Burnete), Leone (19' st Ricciardi), Cacciamani; Maistro (1' st Zeroli); Okoro. All. Abate. A disp. Boer, Candellone, Ciammaglichella, Kassama, Mannini, Torrasi, Varnier

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Mota (M), Delli Carri (M), Thiam (M), Burnete (JS), Correia (JS), Bellich (JS)

Recupero: 1' pt, 5' st