Pusher recidivi: carabinieri arrestano 28enne due volte in 9 giorni E' accaduto a Napoli nel quartiere Fuorigrotta

Lo scorso 17 marzo è stato arrestato per droga. Per lui la misura cautelare dell’”obbligo di firma”. A distanza di neanche 10 giorni ci ricasca e per lui un altro arresto.

Parliamo di un 28enne. Quartiere Fuorigrotta, via Diocleziano. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli notano il 28enne nel parcheggio di un supermercato.

L’uomo viene fermato e perquisito. Nelle sue tasche una dose di cocaina. Il controllo viene esteso anche nell’abitazione del 28enne e lì i militari trovano altre 4 dosi della stessa sostanza. E' stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.