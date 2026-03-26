VIDEO | Blitz dei carabinieri al campo nomadi: le immagini del degrado Autista carro attrezzi aggredito con chiave inglese e auto prese a martellate durante i sequestri

I grattacieli del centro direzionale si vedono solo in lontananza: ma sotto i piedi dei carabinieri della compagnia di Poggioreale, entrati nel campo rom di via Macello, c'è degrado e abbandono dappertutto.

Rifiuti e scarti bruciati di ogni tipo: l'operazione dei militari porta al sequestro di 21 veicoli. Furgoni, station wagon, utilitarie - privi di assicurazione, abbandonati o addirittura radiati dal PRA ma ancora in circolazione sulle strade. La squadra di carri attrezzi schierata per l'occasione li ha prelevati uno per uno.

Durante le operazioni, uno dei conducenti dei mezzi di soccorso è stato aggredito: colpito alla testa con una chiave inglese mentre agganciava un veicolo al verricello. Per l'aggressore sono scattate le manette con l'accusa di violenza a incaricato di pubblico servizio. Per l'autista, sette giorni di prognosi. Altre tre persone sono state denunciate per aver preso a martellate le auto durante i sequestri.

Non solo veicoli. Nel corso del controllo sono emersi abusi edilizi e sigarette di contrabbando. I carabinieri hanno affidato all'Asl due cani - un pitbull e un maremmano, trovati tra i rifiuti, denutriti e feriti, legati con guinzagli troppo stretti.