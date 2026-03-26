IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Dare i numeri Il nuovo gioco consiste nella percentuale di possibilità che il Napoli ha di vincere lo scudetto

In attesa di assistere alle meraviglie della nazionale italiana che si gioca con l'Irlanda del Nord le sue malinconiche chances di accedere - dopo due fallimenti clamorosi - alla fase finale dei prossimi mondiali di calcio in Messico, in terra partenopea il nuovo gioco di società consiste nella percentuale di possibilità che il Napoli ha ancora di vincere lo scudetto a dispetto dei santi (fatevi voi un'idea di quali volontà od ostacoli debba superare). La discussione è talmente accesa che oramai non c'è radio, giornale o televisione locale che non affronti in qualche modo e con chiunque l'argomento. Qualcuno dà pure i numeri precisi del sogno.