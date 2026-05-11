Sequestrato un manufatto abusivo realizzato su suolo pubblico Denunciato il presunto responsabile: in passato aveva occupato abusivamente un immobile Iacp

A seguito di una segnalazione, gli agenti dell’unità operativa Soccavo della Polizia Locale hanno effettuato un controllo in via Orazio Coclite, dove hanno accertato che erano in corso lavori abusivi. Il manufatto, in mattoni e ferro, di circa 5 metri per 2, stava per essere realizzato su suolo pubblico, addossato a un edificio.

Come responsabile dell’attività illecita è stato individuato un uomo del posto, già noto agli agenti, che in passato lo avevano denunciato per occupazione abusiva di un immobile dell’Iacp. Inoltre, l’uomo è risultato attualmente sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico.

Il manufatto è stato sequestrato.