Napoli-Bologna, Conte recupera un fedelissimo dal 1': la probabile formazione Novità in formazione per Antonio Conte: ritorna un fedelissimo in campo

La Serie A si prepara ormai a giungere al proprio termine: 3 appuntamenti per definire le posizioni in classifica. Ancora aperte le battaglie nelle zone alte, con Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como in corsa per 4 posti in Champions League.

Questa 36esima giornata del campionato italiano, che si concluderà con il posticipo serale di Napoli-Bologna, ha visto il Milan frenare contro l'Atalanta per 2-3 ed il gruppo guidato da Luciano Spalletti raggiungere il terzo posto in classifica. Al Napoli di Conte questa sera il compito di tenere distante la Vecchia Signora e blindare il secondo posto in campionato e la qualificazione in Champions League.

La probabile formazione del Napoli: un recupero importante

Antonio Conte potrebbe recuperare per questa sera un fedelissimo dal 1' minuto di gioco. Dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, infatti, il capitano Giovanni Di Lorenzo - già presente nella lista convocati nell'ultima partita contro il Como - potrebbe ritrovare il suo posto da titolare nella gara contro il Bologna.

Queste le scelte probabili di mister Conte per la sfida di questa sera, secondo quanto appreso da Sky Sport:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson S.; Hojlund. All. Conte

Il tecnico salentino, quindi, potrebbe riproporre il tridente offensivo composto da De Bruyne ed Alisson alle spalle di Hojlund e collocare Gutierrez sulla sinistra come esterno di centrocampo e Di Lorenzo sulla destra nei tre di difesa.

Napoli-Bologna, le scelte di Italiano

Di contro, questa potrebbe essere la formazione di Vincenzo Italiano.

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Lucumì, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.