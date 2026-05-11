Mercati abusivi a Napoli: controlli e sequestri della polizia

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana, al fine di contrastare la presenza dei "mercati illegali".
Gli agenti dei commissariati di Vicaria-Mercato, Vasto-Arenaccia, Ponticelli e Bagnoli, unitamente ai militari della guardia di finanza, con la collaborazione di personale dell’Asia, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana, aree particolarmente afflitte da “souk” abusivi.
Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di “mercati abusivi” prelevando oltre 17 quintali di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’Asia, sono stati smaltiti, consentendo il ripristino dell’area.