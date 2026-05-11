Frattamaggiore, guida sicura: tre violazioni del codice della strada I controlli della polizia nell'ultimo week end

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore. Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, hanno identificato 181 persone, controllato 58 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 3 violazioni del codice della strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 2.300 euro.