Porta Capuana, la risposta dello Stato dopo l'omicidio: presidio della Polizia

L'ennesimo, grave, episodio di sangue con l'omicidio di un 28enne africano originario del Burkina Faso ha riproposto il tema della sicurezza a Porta Capuana. Arrestato un 58enne tunisino: secondo gli investigatori sarebbe lui l'autore delle coltellate che non hanno lasciato scampo al giovane, deceduto all'ospedale del Mare.
Mentre le indagini proseguono, lo Stato risponde: la Polizia di Stato ha predisposto un servizio di controllo e presidio dell'area, anche per dare riscontro concreto alle richieste di sicurezza che arrivano da residenti e commercianti della zona, esasperati per l'escalation criminale nell'area.
Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, non nasconde i problemi: "Abbiamo alcuni punti critici e, malgrado il grande impegno che si sta mettendo in campo, ci sono ancora dei momenti di difficoltà. Ho sentito in questo fine settimana e anche stamattina il prefetto, ci incontreremo per vedere dal punto di vista operativo come migliorare la situazione", le parole del primo cittadino.