Porta Capuana, la risposta dello Stato dopo l'omicidio: presidio della Polizia Il sindaco Manfredi: abbiamo punti critici, cerchiamo una soluzione per la sicurezza in città

L'ennesimo, grave, episodio di sangue con l'omicidio di un 28enne africano originario del Burkina Faso ha riproposto il tema della sicurezza a Porta Capuana. Arrestato un 58enne tunisino: secondo gli investigatori sarebbe lui l'autore delle coltellate che non hanno lasciato scampo al giovane, deceduto all'ospedale del Mare.

Mentre le indagini proseguono, lo Stato risponde: la Polizia di Stato ha predisposto un servizio di controllo e presidio dell'area, anche per dare riscontro concreto alle richieste di sicurezza che arrivano da residenti e commercianti della zona, esasperati per l'escalation criminale nell'area.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, non nasconde i problemi: "Abbiamo alcuni punti critici e, malgrado il grande impegno che si sta mettendo in campo, ci sono ancora dei momenti di difficoltà. Ho sentito in questo fine settimana e anche stamattina il prefetto, ci incontreremo per vedere dal punto di vista operativo come migliorare la situazione", le parole del primo cittadino.