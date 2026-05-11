Soccavo: ruba uno scooter ma viene intercettato e arrestato Le manette sono scattate ai poslsi di un 26enne

La polizia ha arrestato a Napoli un 26enne con l'accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti: un uomo si è recato presso gli uffici di polizia per denunciare il furto del proprio scooter avvenuto poco prima e, proprio in sede di denuncia, ha riferito ai poliziotti del commissariato San Paolo, di localizzare il mezzo in movimento, tramite un dispositivo di localizzazione, in via Giustiniano.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno intercettato l’uomo che, alla loro vista, ha abbandonato lo scooter tentando la fuga a piedi ma con non poche difficoltà è stato raggiunto, bloccato e trovato in possesso di due chiavini esagonali.

Per tal motivi, l’indagato è stato arrestato ed il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.