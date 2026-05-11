"El Pampa" Sosa e Carlo Alvino celebrano il mito azzurro alla 50&Più di Napoli 100 anni di amore per il Napoli: l'evento promosso dall’associazione 50&Più Napoli

Cento anni di storia calcistica, un’unica passione azzurra. In vista delle celebrazioni per il centenario del Napoli, l’associazione 50&Più Napoli presenta l'evento “…nel segno dell’Azzurro!”, nell'ambito degli incontri de IL VALORE DELL'ESPERIENZA.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 maggio, alle ore 17:00, presso la sede partenopea dell'associazione di rilievo nazionali, in Via Miguel de Cervantes, 55.

"L'Ultimo 10" de "El Pampa" Sosa

Il cuore del pomeriggio sarà il racconto di un calcio romantico e autentico, di cui è ambasciatore Roberto Carlos “El Pampa” Sosa. L'attaccante argentino, simbolo della rinascita partenopea dalla serie C1 alla massima serie, presenterà il suo libro “L’Ultimo 10” (Edizioni MEA, a cura di Paquito Catanzaro). Non un semplice memoir, ma il viaggio di un ragazzo partito da Santa Rosa con un sogno nel borsone e arrivato a indossare, nel tempio di Diego Armando Maradona, quella maglia numero 10 che a Napoli è sinonimo di divinità.

Sosa, che nel maggio del 2008 salutò il San Paolo con la fascia di capitano al braccio, resta l’ultimo calciatore ad aver vestito in campionato il "paramento sacro" che fu di Diego, prima del suo ritiro definitivo. Per la sua straordinaria dedizione alla maglia e alla città, l'argentino riceverà il Premio Speciale “Il Valore dell’Esperienza 2026”.

L'evento del Pampa Sosa insieme a Carlo Alvino

Accanto a lui, il giornalismo sportivo che si fa voce del popolo: all'evento parteciperà, infatti, Carlo Alvino, a cui verrà conferito il Premio "Il Valore dell'Esperienza Giornalismo Sportivo" per il suo racconto quotidiano e viscerale delle vicende azzurre.

L'incontro, introdotto dall’Avv. Flavia Chiarolanza e dal Presidente della 50&Più Napoli Maurizio Merolla, sarà caratterizzato dalle interviste del giornalista Michelangelo Iossa, tra ricordi e prospettive di un club che si appresta a festeggiare il suo primo secolo di vita.

Un evento imperdibile per ogni tifoso che voglia respirare l’aria del grande calcio e rendere omaggio a chi ha onorato Napoli con sudore, passione e legame profondo.