Napoli, piazza Immacolata: simbolo del degrado dell'area collinare I residenti denunciano l'incuria totale chiedendo interventi immediati

Piazza Immacolata è tra i simboli più evidenti di un degrado che l’amministrazione comunale in carica non riesce a risanare e che peggiora di giorno in giorno.

Una delle più belle piazze di Napoli, posta nel cuore del quartiere Arenella, offre oramai da anni, nonostante le continue segnalazioni e denunce dei residenti, l’immagine di uno spazio pubblico lasciato senza una manutenzione all’altezza della sua centralità e importanza.

Aiuole brulle, pavimentazione dissestata in più punti, auto parcheggiate dinanzi agli attraversamenti pedonali, e principalmente l’assenza di un’area giochi per i bambini, raccontano meglio di ogni parola lo stato di sofferenza in cui versa la piazza".

A denunciare la gravità della situazione è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute al riguardo, ha effettuato un sopralluogo realizzando un dossier fotografico che resta a disposizione della autorità competenti.

"Per i residenti - afferma Capodanno - la situazione non è più attribuibile alla sola incuria quotidiana, ma a una precisa e costante mancanza di risposte da parte dell’amministrazione comunale.

Nel mirino finiscono in particolare i mancati interventi sul verde e sull’arredo urbano, ambiti nei quali si attende ancora una presenza concreta dell’ente cittadino e una programmazione capace di restituire decoro e funzionalità all'unico spazio a verde pubblico della zona, posta a confine tra i popolosi quartieri del Vomero e dell'Arenella.

La questione più sentita - sottolinea Capodanno -, specialmente da parte delle tante famigliole con bambini piccoli, resta quella delle giostrine, scomparse quattro anni fa, nel 2022, per problemi di sicurezza legati alla presenza della fitolacca e mai più ripristinate, nonostante le promesse avanzate nel tempo che le annunciavano collocate in un'area più sicura.

Al loro posto, come segnalato dai cittadini, sono comparsi gazebo e altre strutture che non compensano la perdita di un’area pensata per le famiglie e per i più piccoli, contribuendo anzi a dare alla piazza un assetto disordinato e poco coerente con le esigenze degli abitanti ".

Inoltre - puntualizza Capodanno - il degrado del verde con aiuole senza un filo d'erba, prive di manutenzione, popolate da stormi di colombi nonché le disconnessioni sulla pavimentazione incidono anche sulla sicurezza di chi attraversa l’area ogni giorno.

A questo si aggiunge la sosta irregolare delle auto in prossimità dei passaggi pedonali, nonostante la presenza di una segnaletica verticale che indica il divieto di fermata, quindi anche dell'impossibilità di poter sostare anche per poco per consentire la salita e la discesa die passeggeri, con un effetto negativo complessivo sulla vivibilità e sulla fruibilità degli spazi. Il tutto favorito dalla totale assenza dei necessari controlli da parte dei vigili urbani".

Alla luce dei problemi evidenziati Capodanno chiede un intervento strutturale e immediato da parte dell’amministrazione comunale, segnatamente degli uffici che fanno capo all'assessorato all'arredo urbano e al verde, con la riparazione della pavimentazione nei punti sconnessi, il ripristino del verde, la rimozione delle soste irregolari con una vigilanza costante e rimozione con i carri gru, e soprattutto la restituzione nella piazza di un’ampia area giochi fruibile da parte dei bambini. Piazza Immacolata merita attenzione, cura e un piano di recupero credibile e concreto, senza ulteriori rinvii.