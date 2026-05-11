Castellammare: al via rifacimento del manto stradale di corso Garibaldi Gli interventi hanno preso il via con il primo step del cantiere, di circa 200 metri

Gli interventi hanno preso il via con il primo step del cantiere, che interessa il tratto di circa 200 metri compreso tra l’Hotel Miramare e la traversa Palazzo Terme.

Per ridurre al minimo i disagi a cittadini e attività commerciali, il cantiere sarà articolato in tre fasi operative e avrà una durata complessiva stimata di circa quattro settimane. Secondo il cronoprogramma, tra una settimana i lavori proseguiranno con il secondo step fino all’altezza di via Gaeta, mentre il completamento degli interventi, previsto entro le due settimane successive, interesserà il tratto fino a Piazza Principe Umberto.

Il piano di manutenzione straordinaria, avviato nei mesi scorsi e destinato all’intero territorio cittadino, è finanziato con 2 milioni di euro dalla Città di Castellammare di Stabia.

Il programma ha già consentito il rifacimento di via Venezia, Corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Libero D’Orsi e via Fondo d’Orto.

"Abbiamo programmato il cantiere in tre diverse fasi operative proprio per limitare al massimo i disagi a cittadini, residenti e attività commerciali, assicurando al tempo stesso tempi certi per il completamento dei lavori. Stiamo portando avanti un piano concreto di manutenzione straordinaria e rigenerazione urbana che interesserà l’intero territorio cittadino.

i tratta di interventi necessari per garantire maggiore sicurezza sul piano della viabilità e più decoro urbano. L’obiettivo è restituire alla comunità strade più moderne e funzionali, migliorando allo stesso tempo la qualità della vita e la mobilità in città" - dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.