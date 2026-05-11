ULTIM'ORA - Napoli-Bologna, De Bruyne verso la panchina: la scelta di Conte

Cambio di formazione per Antonio Conte: le ultime notizie danno De Bruyne in panchina

ultim ora napoli bologna de bruyne verso la panchina la scelta di conte

Cambio di scelte per Antonio Conte nella sfida di questa sera contro il Bologna. Il Napoli, infatti, dovrebbe partire con un undici titolare inedito, grazie anche al recupero del capitano Giovanni Di Lorenzo.

Napoli.  

La 36esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Napoli e Bologna in programma questa sera - lunedì 12 maggio - alle 20:45 allo Stadio Diego Aramando Maradona. Il Napoli scende in campo per consolidare il secondo posto e mantenere a distanza la Juventus di Luciano Spalletti. 

Con la conquista dei tre punti, gli azzurri di Antonio Conte centrerebbero l'obiettivo stagionale, conquistando matematicamente la qualificazione alla Champions League per la prossima stagione. 

Novità di formazione per Conte: De Bruyne in panchina, chi gioca?

Ritorna a disposizione di Antonio Conte il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, già presente nella lista convocati nel match contro il Como. Il difensore azzurro dovrebbe ritrovare la propria maglia da titolare, occupando il posto di terzo di difesa sulla corsia di destra.  

Il Napoli, però, è anche alle prese con un possibile forfait di Kevin De Bruyne, come riportato da Sky Sport, che potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Giovane dal 1' minuto. Il centrocampista belga, quindi, è in dubbio per la partita di oggi contro il Bologna ed alle spalle di Hojlund potrebbe comporsi l'asse brasiliano Giovane-Alisson.

Napoli-Bologna: la formazione senza De Bruyne

Questa la formazione di Antonio Conte: 

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson S.; Hojlund. All. Conte. 

Ultime Notizie