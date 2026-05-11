Giro d'Italia a Napoli il 14 maggio, quali scuole chiudono in Campania? L'elenco Il Giro d'Italia fa tappa a Napoli il 14 maggio: l'elenco delle scuole chiuse

La 109esima edizione del Giro d'Italia scatta venerdì 8 maggio, per la prima volta nella storia, dalla Bulgaria. 21 tappe che prenderanno vita a partire da Nessebar sul Mar Nero, per poi proseguire lungo tutto lo stivale.

24 giorni raccontati in diretta dalla Rai che vedranno come destinazione la tappa di Roma il 31 maggio. Non mancherà anche quest'anno il giro per Napoli.

La tappa Paestum-Napoli del Giro d'Italia 2026

Il Giro d'Italia arriva a Napoli giovedì 14 maggio per la sesta tappa di questa edizione della competizione ciclistica che assegnerà la maglia rosa. 161km per i ciclisti con 500 metri di dislivello da Paestum a Napoli.

L'arrivo è previsto per le 17:30 a Piazza del Plebiscito ed in occasione dell'evento sono stati chiaramente predisposti dei dispositivi di traffico con strade chiuse e divieti. Gli atleti dovrebbero entrare nell'area metropolitana di Napoli intorno alle 15:30.

Prima di arrivare a Napoli, però, il Giro d'Italia passerà nei comuni di Palma Campania, San Paolo Belsito, Nola, Comiziano, Cimitile, Brusciano, Pomigliano d'Arco, Acerra, Cardito, Caivano, Frattamaggiore, Afragola e Casoria.

Scuole chiuse a Napoli per il Giro d'Italia: l'elenco

Alcuni di tali comuni, quindi, in occasione del passaggio del Giro d'Italia hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici. La ratio risiede proprio nella difficoltà di spostamenti, dovuti alla chiusura di alcune strade principali. Alcune scuole hanno optato per l'interruzione totale delle lezioni, mentre altre per la sospensione anticipata tra le 11:00 e le 12:00.

Nella città di Napoli è attualmente in corso da parte della Prefettura la valutazione circa la chiusura o meno delle scuole. Lo scorso anno il Comune confermò il normale svolgimento delle lezioni.

Le scuole saranno chiuse per l'intera giornata nei seguenti comuni che hanno già disposto l'ordinanza:

Palma Campania

Casoria

Pomigliano d'Arco

Gli istituti che, invece, anticiperanno la chiusura saranno i seguenti:

San Paolo Belsito dalle 12:00

Cimitile dalle 11:30 e dalle 12:00

Cardito dalle 11:00

Non è escluso che altri comuni possano aggiungersi a tale elenco nei prossimi giorni.

A che ora passerà il Giro d'Italia?

Gli orari stimati per il passaggio del gruppo nei vari comuni campani sono i seguenti: