Rione Don Guanella, detengono armi: la polizia denuncia due persone Detenzione abusiva di armi clandestine con relativo munizionamento

La polizia ha denunciato 2 persone per detenzione abusiva di armi clandestine con relativo munizionamento.

Gli agenti del commissariato di Scampia hanno controllato l’abitazione di due persone in zona Don Guanella dove sono state rinvenute, ben occultate all’interno di un’intercapedine, una pistola semiauotmatica cal.9 con relativo caricatore e matricola abrasa, una pistola semiautomatica cal. 7.65 con relativo caricatore e matricola abrasa, 15 munizioni cal. 9 e 24 munizioni cal. 7.65

Infine, gli operatori hanno rinvenuto diverse centraline per diagnostica motori, adattatori, sonde e schede elettroniche utilizzate per la connessione alle centraline delle autovetture.