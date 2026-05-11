Ercolano tra passato e presente: cultura e inclusione al parco archeologico

Il parco archeologico di Ercolano ha ospitato questa mattina una visita speciale nell'ambito del progetto "Maggio dei libri 2026", promosso dal comune con il tema "Ercolano tra passato e presente".
L'iniziativa si inserisce nel patto locale per la lettura e ha coinvolto 10 utenti del centro polifunzionale per disabili adulti, accompagnati da 3 operatori del centro e 2 operatori della biblioteca civica "G. Buonajuto".
Il programma ha previsto accesso gratuito al parco e una lettura condivisa all'interno del sito archeologico, seguita da una visita guidata condotta dagli stessi operatori del centro.
L'evento è stato organizzato in collaborazione con la società cooperativa sociale Boetheia onlus e la biblioteca civica.
L'attività si colloca in una più ampia prospettiva di accessibilità e inclusione del parco, finalizzata alla promozione dei percorsi di autonomia personale e sociale degli utenti del centro, con particolare riferimento alla conoscenza e valorizzazione del territorio di appartenenza.
Il parco archeologico di Ercolano - dichiara la direttrice del parco archeologico Federica Colaiacomo - crede profondamente nel valore della cultura come strumento di inclusione e crescita collettiva. Iniziative come questa ci ricordano che il patrimonio antico appartiene a tutti e deve essere accessibile a tutti".