Torre Annunziata: quattro giorni di derattizzazione Ecco tutte le indicazioni

Il comune annuncia l’attività di derattizzazione su tutto il territorio cittadino. E’ stato stilato il calendario, di comune accordo con l’Asl NA3Su che effettuerà l’intervento, delle giornate nelle quali gli operatori svolgeranno le operazioni.

“A differenza degli anni passati, questa volta ci saranno quattro giornate, anziché due – specifica l’assessore all’ambiente Daniele Carotenuto - è stata una specifica richiesta che ha fatto la nostra Amministrazione ai vertici dell’azienda sanitaria”.

Le operazioni si svolgeranno lunedì 16 e martedì 17 e lunedì 23 e martedì 24 marzo, dalle ore 8.30 del mattino, e saranno effettuate da operatori specializzati con prodotto registrati al Ministero della Salute.