Crollo funivia del Faito: la tragedia sarà "ricostruita" in laboratorio

Proseguono le indagini della Procura di Torre Annunziata

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Castellammare di Stabia.  

Prosegue l’indagine sul crollo della funivia del Monte Faito coordinata dalla Procura di Torre Annunziata. A giugno e luglio in programma altre due udienze per fare il punto sull’analisi tecnica portata avanti dagli specialisti incaricati dagli inquirenti. Lo studio delle attrezzature e il recupero dei frammenti si sta rivelando particolarmente complesso. Una possibile svolta potrebbe arrivare con la ricostruzione al computer e in laboratorio della dinamica dell’incidente che lo scorso 17 aprile provocò la morte di 4 persone.

Sarà un laboratorio dell’Università di Bari a simulare quanto accaduto, per provare a dare una risposta a chi attende di conoscere cosa abbia provocato il cedimento della cabinovia e la strage che ne è seguita.

Al vaglio degli inquirenti il sistema frenante, i cavi e la tenuta dei dispositivi di emergenza: tutti elementi sui quali sta lavorando la procura oplontina.

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