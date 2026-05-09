Napoli, paura in piazza Municipio: 14enne accoltellato all'addome Il giovane è stato trasportato con urgenza all'ospedale Pellegrini

Momenti di tensione in piazza Municipio, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto vittima di un’aggressione culminata in un accoltellamento nei pressi di un punto vendita McDonald's. Il fatto è avvenuto intorno alle 21, in un’area solitamente molto frequentata da gruppi di adolescenti, soprattutto durante il fine settimana. Stando alle prime informazioni disponibili, il giovane sarebbe stato colpito più volte all’addome, riportando almeno tre ferite. Alcuni testimoni, presenti al momento dell’accaduto, hanno immediatamente dato l’allarme, permettendo l’arrivo rapido dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato trasportato con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e risalire ai responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.