Bagnoli, camion bloccati: il Comune corre ai ripari e cambia la mobilità Previsti presìdi fisso della Polizia locale, mai più mezzi isolati durante il tragitto

Pronto un piano di viabilità straordinaria (anche notturna) a Bagnoli per consentire il trasporto dei materiali per i lavori al Sito di rigenerazione urbana senza intralciare il traffico e le varie attività del quartiere.

È quanto fa sapere il Comune di Napoli, dopo la clamorosa protesta dei residenti del quartiere che hanno bloccato un mezzo pesante.

Il trasloco sarà blindato: previsti presìdi di polizia locale al passaggio a livello tra via Nuova Bagnoli e via Diocleziano e un secondo presidio nelle ore di punta, alla rotonda tra via Coroglio e piazzetta Bagnoli.

"Le imprese metteranno a disposizione dei “movieri” per evitare il movimento isolato dei camion con aree di sosta dove si raccoglieranno 3-4 automezzi per condurli nelle strade cittadine insieme e limitare l’impatto sul traffico", si legge nella nota di Palazzo San Giacomo dopo quanto accaduto nelle scorse ore.