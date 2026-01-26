Torri Aragonesi a Napoli, lotta al degrado: scatta la task force Un'attività sinergica che è stata portata a termine con grande determinazione

Lotta al degrado ambientale e abbandono di rifiuti in via Marina e soprattutto nell'area adiacente le "Torri Aragonesi" a Napoli.

La polizia su disposizione della questura ha messo in atto una vera e propria task force. L'operazione è scattata stamane e ha visto impegnate attivamente più forze in campo. Un'attività sinergica che è stata portata a termine con grande determinazione.

Un servizio straordinario che ha visto impegnati, polizia con gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato, San Giovanni-Barra, Pianura e ufficio prevenzione generale soccorso pubblico, carabinieri guardia di finanza, polizia metropolitana, polizia locale, della Napoli servizi, Asia e Asl Napoli 1.

Obiettivo: ripristino bonifica e risanamento dell’area pubblica, dove alcuni gruppi di cittadini stranieri avevano allestito ricoveri di fortuna con un conseguente accumulo di rifiuti. Rimossi circa 26 quintali di masserizie, scongiurando un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Inoltre, al fine di fornire assistenza ai clochard della zona, sono state fatte confluire sul posto le cooperative sociali “Camper Udec” e “Unità strada Lotto 5”.

La zona resta monitorata dalle forze dell'ordine al fine di garantire il mantenimento dello stato dei luoghi.