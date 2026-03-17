VIDEO | Elettropompe e cubotti, ecco come agiscono i contrabbandieri del gasolio

Un traffico illecito di carburante è stato scoperto dalla Guardia di Finanza ad Acerra, nel Napoletano, dove i militari del Gruppo di Nola hanno sequestrato oltre 80mila litri di gasolio per autotrazione.
L’operazione ha portato anche alla denuncia di quattro persone.
I militari hanno seguito un autoarticolato con targa polacca che entrava in un capannone della zona industriale. I finanzieri hanno sorpreso tre uomini che travasavano carburante carburante da grandi contenitori di plastica, utilizzando elettropompe e un impianto di rifornimento clandestino.
All’interno del capannone sono stati trovati 132 cubotti da mille litri, due elettropompe, un impianto abusivo per il rifornimento delle autocisterne e i due mezzi pesanti coinvolti. Ad accompagnare il gasolio documentazione risultata falsa.
Il conducente del tir e i tre addetti alle operazioni di travaso sono stati denunciati alla Procura di Nola.