Maltempo, dalla mezzanotte nuova allerta gialla sulla Campania

Nuova allerta maltempo di livello "giallo" sulla Campania a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. A diramare l'avviso la Protezione civile regionale. Sull'intero territorio sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto nella prima parte della giornata. Venti localmente forti sudoccidentali, con possibili raffiche.
Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti". Tra i possibili effetti al suolo: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali; possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche per effetto della saturazione dei suoli.