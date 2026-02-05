Regione, commissione Ambiente: Salvatore Flocco presidente

La VII Commissione consiliare permanente (Ambiente, Energia, Protezione Civile), .insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:
Presidente: Salvatore Flocco (M5S);
Vice presidente: Marco Villano (PD)
Segretario: Fernando Errico (PPE-FI)
“Ringrazio tutti per la fiducia accordata, sono a disposizione di tutta la Commissione, abbiamo bisogno di mettere al centro dell’attenzione i problemi dell’ambiente della nostra regione e particolarmente della Protezione Civile, cui tengo molto per il suo valore”, ha detto il Presidente Flocco.
La VI Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:
Salvatore Madonna Partito Democratico
Marco Villano Partito Democratico
Giorgio Zinno Partito Democratico
Salvatore Flocco MoVimento 5 Stelle
Ciro Bonajuto Casa Riformista (Italia Viva – Noi di Centro)
Giovanni Porcelli A Testa Alta
Giovanni Iovino Avanti Campania PSI
Gaetano Simeone Roberto Fico Presidente
Rosario Andreozzi Alleanza Verdi e Sinistra
Edmondo Cirielli Fratelli d’Italia
Vincenzo Santangelo Fratelli d'Italia
Fernando Errico PPE – Forza Italia
Roberto Celano PPE – Forza Italia
Michela Rostan Lega – Cirielli Presidente
Francesco Iovino Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR