Piazza Garibaldi e aeroporto, scacco agli autisti abusivi del turismo In azione la Polizia locale: scoperti taxi senza licenza, multe e quattro veicoli sequestrati

Il Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale ha condotto un’operazione mirata a contrastare il trasporto abusivo di persone, un fenomeno in crescita anche attraverso offerte pubblicizzate sui social network e tramite materiale promozionale diffuso sul territorio.

Gli agenti hanno concentrato l’attenzione sulle aree a maggiore afflusso turistico della città. Operando anche in abiti civili, sono intervenuti in piazza Garibaldi e nella zona dell’aeroporto di Napoli Capodichino, dove hanno individuato quattro conducenti che svolgevano l’attività senza le necessarie autorizzazioni.

"Complessivamente sono state accertate undici violazioni al Codice della Strada, tra cui l’esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente o taxi senza licenza, la mancata esibizione dei documenti di circolazione e di guida, l’omessa revisione periodica dei veicoli, l’inosservanza delle prescrizioni conseguenti al sequestro del mezzo e la circolazione in aree soggette a limitazioni ambientali. In tutti e quattro i casi si è proceduto al sequestro amministrativo del veicolo, alla sospensione della patente e al ritiro della carta di circolazione. L’attività della Polizia Locale proseguirà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione e tutelare gli utenti e gli operatori regolarmente autorizzati", fanno sapere da Palazzo San Giacomo.