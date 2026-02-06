Turismo, nasce "Napoli Music City Guide", l'11 febbraio la presentazione Alle 12 a Palazzo San Giacomo

Mercoledì 11 febbraio, alle 12, a palazzo San Giacomo in sala Giunta, sarà presentata alla stampa la guida turistica musicale "Napoli Music City Guide", step conclusivo del progetto "Turismo Musicale". All'incontro saranno presenti l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, il delegato del sindaco di Napoli per l'industria della musica e dell'audiovisivo Ferdinando Tozzi e Alessandra Di Caro, co-founder e marketing manager Butik. Il progetto "Turismo Musicale" è stato sostenuto dal ministero della Cultura tramite il Fondo Unico dello Spettacolo tra i Progetti Speciali 2023 - Sezione Musica, realizzato nell'ambito del progetto Napoli città della Musica in collaborazione e con il sostegno dell'assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e il coordinamento dell'Ufficio Musica del servizio Cultura del Comune; e ideato e realizzato da Butik, impresa sociale specializzata in turismo musicale.