Rifiuti, a Napoli nuovi mezzi Asia dotati di intelligenza artificiale Foto lettore su cassonetti RAEE per impedire conferimenti errati

"Presentiamo oggi il primo mezzo della nuova flotta completamente automatica per il recupero e il ritiro di tutte le frazioni e il nuovo cassonetto per la raccolta dei Raee. Si tratta di un nuovo mezzo dotato di intelligenza artificiale, che verifica se ci sono conferimenti a terra e individua in automatico il gancio sopra il cassonetto".

Lo ha annunciato Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia, l'azienda integrata che effettua i servizi di igiene ambientale nella città di Napoli, presentando alla stampa il nuovo mezzo.

Tutte le operazioni "avvengono in meno di un minuto e, quindi, si velocizza tutta la procedura", ha aggiunto Ruggiero, parlando poi di un ulteriore sviluppo che riguarderà i conferimenti non corretti: "In quel caso sarà possibile avvisare immediatamente la centrale operativa e arriverà una squadra supplementare per pulire e mantenere il decoro nella città.

L'obiettivo è ridurre il più possibile il conferimento fuori orario e al di fuori del cassonetto". Il nuovo contenitore per i Raee, come ha spiegato Carlo Lupoli, direttore Affari Generali Asia, "è dotato di un lettore a cui il cittadino può avvicinarsi con un'apposita medaglina che ne consente l'apertura. Queste operazioni servono per evitare il conferimento di altri tipi di materiali".

L'assessore al Verde Vincenzo Santagada ha ricordato che il Comune di Napoli "avanza nella fase di rinnovamento del parco mezzi, sfruttando le nuove tecnologie. Ho sempre ritenuto fondamentale accelerare il processo di digitalizzazione".