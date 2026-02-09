Napoli Music City Guide: La città si esplora a tempo di musica Nell’ambito del progetto “Turismo Musicale” e “Città della Musica” realizzata la guida digitale

Mercoledì 11 febbraio, alle 12:00, a Palazzo San Giacomo in Sala Giunta sarà presentata alla stampa la guida turistica musicale "Napoli Music City Guide", step conclusivo del progetto Turismo Musicale. All'incontro con la stampa saranno presenti l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, il delegato del Sindaco di Napoli per l'industria della musica e dell'audiovisivo Ferdinando Tozzi e Alessandra Di Caro , co-founder e marketing manager Butik.

Iniziato con il finanziamento del Ministero della Cultura tramite il Fondo Unico dello Spettacolo tra i "Progetti Speciali 2023 – Sezione Musica", il progetto “Turismo Musicale” è stato poi accolto da “Napoli Città della Musica” – realtà creata dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – ed è stato realizzato in collaborazione e con il sostegno dell’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e il coordinamento dell’Ufficio Musica del Servizio Cultura del Comune e con l'ideazione e la realizzazione di Butik, impresa sociale specializzata in Turismo Musicale.

