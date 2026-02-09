Giorno del ricordo: bandiere a mezz’asta al consiglio regionale della Campania Manfredi: memoria foibe patrimonio civile da custodire e trasmettere ai giovani

In occasione del Giorno del Ricordo che ricorre domani, 10 febbraio, il Consiglio Regionale della Campania esporrà le bandiere a mezz’asta.

Massimiliano Manfredi: ricordare per rendere giustizia alle vittime

"Ricordare le foibe e l'esodo giuliano-dalmata - dichiara il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi - significa rendere giustizia a migliaia di italiani vittime di violenze e persecuzioni e costretti ad abbandonare la propria terra. E’ una memoria che, per troppo tempo, è stata rimossa e che, oggi, rappresenta un patrimonio civile da custodire e trasmettere, soprattutto alle giovani generazioni”.

"La memoria non deve mai essere strumento di contrapposizione"

“Il Consiglio Regionale della Campania si unisce alle commemorazioni nazionali, riaffermando il valore della verità storica, del rifiuto di ogni forma di odio ideologico e della promozione di una cultura fondata sul rispetto dei diritti umani e sulla convivenza pacifica tra i popoli”.

“La memoria non deve mai essere strumento di contrapposizione, ma occasione di riflessione comune, affinché simili tragedie non si ripetano e affinché i valori della democrazia e della pace restino il fondamento della nostra comunità".