Asia, intervento in via Marina per ripristino decoro: raccolti 600 Kg di rifiuti Nell'area dei portici dell'ex filiale del Banco di Napoli

Nell’ambito delle operazioni di ripristino del decoro urbano, ASIA Napoli è intervenuta questa mattina, in collaborazione con il Comune e la Polizia municipale su via nuova Marina, nell’area dei portici dell’ex filiale del Banco di Napoli.

Per le operazioni sono stati impegnati tre automezzi, un lavastrada e sette operatori. Sono stati raccolti circa 600 chilogrammi di rifiuti, in particolare materassi e coperte.

ASIA Napoli assicura ogni mese oltre 100 interventi per la rimozione dei rifiuti, in supporto alle attività di decoro delle aree occupate dalle persone senza fissa dimora, con l'impiego di automezzi e operatori dedicati.