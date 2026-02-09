Giuffredi: "Vergara simulatore? Si vergogni chi strumentalizza le sue parole" L'agente: "Conosco Antonio da una vita, lui pensa a giocare, non ad altro"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione "A Pranzo con Chiariello" è intervenuto l'agente di Vergara Mario Giuffredi.



«Io conosco Antonio Vergara da quando si trovava alla Primavera del Napoli. È un ragazzo che pensa a giocare e non simulare e creare problemi agli arbitri. È scorretto chi cerca di strumentalizzare le sue parole per addossare tutta la colpa degli errori a loro. A me mi nausea tutta la discussione sugli arbitri. Io non voglio giudicare l’operato degli arbitri che già fanno un lavoro molto complicato. Non mi sta bene, però, quando al posto di ammettere i propri errori, li si giustifica utilizzando le parole di un ragazzo come giustificazione del proprio operato, questa roba non mi sta bene.



Le sue parole devono essere contestualizzate e non strumentalizzate. Lui aveva solo gioito ed esultato per aver procurato un rigore da un’azione scaturita da una sua iniziativa personale. Se al posto suo ci fosse stato Neres o Politano, l’immagine sarebbe stata utilizzata allo stesso modo per valutare il rigore. State esagerando, abbiate rispetto per un giovane che sta vivendo un grande momento di gioia e di felicità come lui. Chi strumentalizza le parole di Vergara deve vergognarsi! Soprattutto nei confronti di un ragazzo che vive una realtà importante come quella del nostro campionato.



Il pestone c’è stato, non capisco come si faccia a dire il contrario. Se sia pesante e leggero lo devono valutare gli arbitri di campo. Al di là di tutto, se fossi negli arbitri, quando andrei a parlare ai microfoni, mi nasconderei per tutti i danni che stanno facendo su tutti i punti di vista in tutte le partite. L’aspetto arbitrale deve essere riguardato completamente, se stanno facendo tutti questi errori, nonostante ci sia una tecnologia rilevantissima, si devono fare una domanda e darsi una risposta da soli.



Al posto di cercare il colpevole in qualche giocatore come Vergara, io se fossi negli arbitri andrei a rivedere i propri errori per cercare di avere un andamento diverso rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Secondo me si stava meglio quando si stava peggio. Negli anni 80 e 90 c'erano solo due guardalinee e un arbitro, le partite si giocavano e i campionati si facevano. Adesso i costi sono aumentati, impiegando quasi venti persone a lavorare per poi aumentare solo le polemiche. Io tornerei all’impiego del quarto uomo e metterei fine a questa storia.



Parole di Gasperini? Le persone parlano a secondo della convenienze. Anche a Gasperini sarà capitato di avere un giocatore che si prende i rigori e poi magari non erano così. Questo fa parte da sempre del mondo del calcio. Oggi simulare in campo con tutte le tecnologie a disposizione è difficile. Se uno vuole fare casino a seconda di come gli fa comodo, lo può fare in qualsiasi momento. Noi, però, dobbiamo essere distanti da questo e non dargli peso.Forse, il regolamento non valeva per il Napoli perché ha vinto al 92esimo»