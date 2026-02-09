Incendio in pizzeria a Secondigliano, misure per 21 sfollati Assessore Marciani: "Non lasciamo sole le famiglie"

"Siamo presenti sul territorio per non lasciare sole le famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie case per questo drammatico evento. La nostra priorità è garantire loro un riparo sicuro. Grazie al lavoro dei servizi sociali e dei volontari, abbiamo allestito il centro Pertini per accogliere i 21 sfollati, tra cui alcuni anziani e bambini, assicurando pasti e assistenza per la notte. Restiamo in costante contatto con i tecnici e le autorità competenti per monitorare l'evolversi della situazione e la messa in sicurezza degli edifici".

Così, in una nota, l'assessora al Welfare del Comune di Napoli Chiara Marciani, nell'annunciare le misure messe in campo dal Comune per l'assistenza agli sfollati dopo il grave incendio sviluppatosi, questa notte, in una pizzeria nel quartiere di Secondigliano. Attualmente, a causa dei danni strutturali provocati dal rogo, due appartamenti adiacenti sono stati dichiarati inagibili dai Vigili del Fuoco. Inoltre, sottolineano da Palazzo Sa Giacomo, "la zona resta sotto osservazione per la qualità dell'aria, che risulta ancora fortemente satura di fumi e difficile da respirare".

Per far fronte all'emergenza abitativa immediata, il Comune ha disposto quindi l'apertura straordinaria del Centro Giovanile "Sandro Pertini" (ex Centro Combattenti), adibito a punto di prima accoglienza. Al momento sono 21 le persone accolte presso la struttura, per le quali i servizi sociali e la Protezione Civile stanno predisponendo pasti caldi e pernottamento.