88 reperti dell'Archeologico di Napoli al National Museum di Pechino Nella mostra "Le forme dell'impero. Nuove scoperte da Pompei ad Ercolano"

Ottantotto reperti dai depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono in mostra al National Museum di Pechino. L'allestimento "Le forme dell'Impero. Nuove scoperte da Pompei ed Ercolano", inaugurato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli e in programma sino ad ottobre 2026, si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 55mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina e rappresenta uno dei principali progetti di cooperazione culturale tra i due Paesi.

"Il MANN promuove questa esposizione non soltanto prestando numerosi reperti, ma anche cooperando, dal punto di vista scientifico, a un percorso suggestivo sulla perenne attualità del mito di Pompei ed Ercolano. Il viaggio culturale intrapreso non finisce qui: è allo studio un nuovo progetto espositivo che, presso il nostro Museo, sarà ancora una volta dedicato ai rapporti culturali tra Oriente e Occidente", commenta il Direttore Generale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Francesco Sirano.

L'esposizione propone una selezione significativa di opere provenienti da Pompei ed Ercolano, con particolare attenzione alle più recenti scoperte archeologiche e ai risultati degli studi condotti negli ultimi anni. Attraverso affreschi, sculture, elementi decorativi e materiali della vita quotidiana, la mostra offre una lettura articolata del mondo romano, soffermandosi sull'organizzazione degli spazi urbani e sulle dinamiche sociali, economiche e culturali delle città vesuviane. Il percorso è promosso dalla Direzione Generale Musei Italiani anche in collaborazione con Treccani.