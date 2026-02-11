Prenditi Cura di me: storie vere e la forza di rinascere in tv Domani sera alle 21 la prima puntata della quinta edizione, tra novità ed emozioni

“La forza del cambiamento è quella capacità di evolvere e trasformarsi, superando ogni paura per raggiungere il nostro benessere. Per me questo percorso nel reality è stato un nuovo passaggio, un nuovo cambiamento, un nuovo sforzo verso la mia personale e straordinaria rinascita”. Così Cesarina Di Domenico racconta i suoi primi passi all’interno del reality del benessere psicofisico. Prenditi Cura di Me torna in tv da domani, 12 febbraio, ogni giovedì sera alle 21 sul canale 16, ma al Caravaggio Sporting Village è già tempo di piccole e straordinarie trasformazioni, tra mente e corpo.

Cesarina: la bellezza è il motore della mia vita

Ne è certa Cesarina che racconta: “spesso attraverso piccoli passi concreti approdiamo ad una maggiore autostima e realizzazione, e non sempre tramite grandi sconvolgimenti, ma con la consapevolezza che è una costante della vita, quella di cambiare, mettersi in discussione”. Con lei nella sfida tra mente e corpo c’è anche Raffaele Esposito, giovane uomo alle prese con i suoi nodi interiori, e quella volontà di riuscire ad esprime il suo straordinario mondo interiore. “Ho iniziato ad avvicinarmi alla psicoterapia con Massimiliano Gaudino – racconta Raffaele - . E’ stata la mia prima grande svolta. Poi è venuto il programma tv. Sono entrato in un secondo momento, non pensavo di riuscire a superare queste prove E, invece, eccomi qua. Pronto a rivoluzionarmi per riuscire davvero ad esprimere tutto quello che ho dentro, per essere più forte e consapevole, maggiormente comunicativo nella mia vita, nelle mie relazioni, con le persone che amo”.

Raffaele: pronto a mettermi in gioco

“Prenditi cura di me è un percorso che richiede azione, consapevolezza e la capacità di gestire le resistenze interiori, trasformando l'ignoto in crescita personale – racconta emozionata Cesarina -. Conosco Massimiliano da anni, ho già affrontato con lui un percorso di psicoterapia oltre dieci anni fa. Iniziando il programma tv non credevo che la psicoterapia tornasse ad avere questo forte impatto sulla mia vita. Eppure, lo ammetto, ancora una volta le mie certezze sono tornate a traballare, per consentirmi di crescere e migliorare. Poi c’è il fitness e la nutrizione, che mi stano aiutando a tirare fuori la versione migliore di me”. Famiglia ricca e colta, radici solide, Cesarina si racconta in tv lasciandosi conoscere fino in fondo. “Ho sempre creduto che la bellezza salverà il mondo – spiega Cesarina -. Trovo che in questo format ce ne sia tanta. Con i nostri coach riusciamo a capire quanto sia necessario tirare fuori la versione migliore di sé stessi”. Raffaele, invece, fatica ad aprirsi e riesce settimana dopo settimana a migliorare. “La psicoterapia ti salva, ti fa sbocciare. Ero bloccato nelle mie emozioni. Grazie a questo programma sto sbocciando”.