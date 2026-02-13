Maltempo a Napoli, slitta la giornata per adottare un cagnolino L'evento previsto per domani 14 febbraio sarà realizzato il prossimo 28 febbraio

Per l'allerta meteo arancione prevista domani su quasi l'intera Campania, slitta al prossimo sabato 28 febbraio la giornata dedicata alla sensibilizzazione dei cittadini in materia di adozione consapevole 'Cerco casa: percorso di adozione consapevole. Edizione: due cuori e un trovatello' in programma a Napoli. L'evento è promosso dall'Asl Napoli 1 Centro - Area di coordinamento Veterinaria - in collaborazione con l'Ufficio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio del Comune di Napoli