Per l'allerta meteo arancione prevista domani su quasi l'intera Campania, slitta al prossimo sabato 28 febbraio la giornata dedicata alla sensibilizzazione dei cittadini in materia di adozione consapevole 'Cerco casa: percorso di adozione consapevole. Edizione: due cuori e un trovatello' in programma a Napoli. L'evento è promosso dall'Asl Napoli 1 Centro - Area di coordinamento Veterinaria - in collaborazione con l'Ufficio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio del Comune di Napoli
Maltempo a Napoli, slitta la giornata per adottare un cagnolino
L'evento previsto per domani 14 febbraio sarà realizzato il prossimo 28 febbraio
Napoli.