San Valentino a Napoli: gli eventi imperdibili nei musei Scopri i migliori appuntamenti per un San Valentino tra arte e cultura

L’amore non è solo un sentimento tra due persone, ma una forza capace di infiammare l’anima davanti alla potenza creativa dell’arte. Quest’anno, il weekend di San Valentino (sabato 14 e domenica 15 febbraio) offre un’occasione unica per fondere queste due emozioni.

I principali siti culturali della Campania hanno risposto all'appello con un fitto calendario di iniziative: dalle atmosfere notturne di Palazzo Reale agli sconti per le coppie a Capodimonte, fino alle suggestioni archeologiche del MANN.

Capodimonte: "Attraverso lo specchio di Rinaldo"

Il viaggio nel cuore dell'arte inizia sabato alle ore 11:00 presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte. La visita guidata tematica, intitolata «Attraverso lo specchio di Rinaldo», trasporterà i visitatori tra le pagine della Gerusalemme Liberata. I dipinti della storica pinacoteca, con opere di maestri come Luca Giordano e Andrea Vaccaro, diventeranno lo scenario per narrare gli amori della maga Armida e le passioni travolgenti degli eroi cristiani. Per l'occasione, il museo ha annunciato speciali sconti per i visitatori in coppia.

MANN: Il confronto tra amore antico e moderno

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, il testimone passa al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN). Qui, una visita guidata originale proporrà un inedito confronto tra l’arte classica e le rielaborazioni dei secoli successivi. Un percorso che analizza come il concetto di passione sia cambiato – o rimasto sorprendentemente identico – dall'antichità ai giorni nostri, tra sintonie estetiche e contrasti concettuali.

Notte a Corte: Il fascino di Palazzo Reale

Per chi cerca un'atmosfera più intima, il Palazzo Reale di Napoli apre le sue porte al chiaro di luna con l’iniziativa «Innamorarsi a corte». Orario: Dalle 20:00 alle 24:00. Le sale che un tempo ospitarono i Borbone saranno visitabili in una luce soffusa, evocando le tenerezze, i segreti e i tradimenti che hanno animato la vita dei regnanti nel corso della storia.

Carditello: Tra amore e Carnevale

Non solo Napoli: il Real Sito di Carditello (Caserta) propone un mix tra romanticismo e divertimento ludico. In concomitanza con la quinta edizione del Carnevale, a partire dalle ore 15:00, la Reggia borbonica ospiterà: Sfilate di maschere e carri allegorici (in collaborazione con il Carnevale di Capua). Spettacoli teatrali e letture animate. Danze in costume e laboratori creativi. Un'occasione per dimostrare che anche la storia e le tradizioni popolari possono suscitare, ancora oggi, profondi palpiti di desiderio.