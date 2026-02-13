Domenica sera Napoli-Roma, le probabili scelte di Conte e Gasp Dubbio McTominay. pronto Giovane

Si avvicina Napoli-Roma e prendono corpo le probabili formazioni della sfida del “Maradona”. Il Napoli sempre piu' incerottato riceve la Roma di Gasp, che vuole cancellare lo zero tra le vittorie contro le big in questa stagione per pareggiare il secondo posto dei partenopei.

3-4-2-1 per gli azzurri. Milinkovic-Svic verso la riconferma tra i pali dopo la Coppa Italia, difesa a 3 con Beukema (se recupera dall'influenza), Rrahmani e Buongiorno, a centrocampo permane il dubbio su McTominay; per il resto ci saranno Politano, Lobotka e Spinazzola. Davanti Vergara, Elmas e Hojlund.

Se lo scozzese non dovesse farcela a recuperare pronto Giovane nel tridente offensivo ed Elmas arretrebbe a centrocampo.

Speculare la Roma di Gasperini (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. L'unico dubbio per i giallorossi è il recupero di Soulè: in alternativa pronto Pellegrini.