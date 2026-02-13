In possesso di droga alla vista della polizia tenta la fuga: arrestato

La polizia ha arrestato un 23enne di origini bulgare, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, hanno notato il giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.
I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 6 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 9 grammi.
Gli operatori hanno controllato l’abitazione del giovane dove hanno rinvenuto due pezzi di hashish del peso complessivo di circa 86 grammi, un bilancino di precisione nonché diverso materiale per il confezionamento della droga.