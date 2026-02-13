Trapianto a Napoli, il Ministero Salute ricerca il cuore in Italia e all'estero La procura di Bolzano specifica che "non ha ricevuto nessuna notizia di reato"

Il ministero della Salute ha fatto sapere in un messaggio che, sulla base delle informazioni ricevute dal Centro Nazionale Trapianti, "la Rete nazionale trapianti è impegnata nella ricerca di un potenziale donatore per il bambino in attesa a Napoli che risulta il primo nella lista d'attesa per il suo gruppo sanguigno. Qualsiasi segnalazione compatibile anche proveniente dall'estero sara' immediatamente valutata e proposta al centro trapianti. Tutti i centri di donazione nazionale sono sensibilizzati e sorveglieranno eventuali donatori potenziali. Seguiamo costantemente l'evoluzione".

In relazione alla vicenda del cuore espiantato a Bolzano e successivamente reimpiantato in un bambino presso un ospedale di Napoli la procura di Bolzano specifica che "non ha ricevuto nessuna notizia di reato". "La notizia di reato, consistente in una querela presentata dai genitori del bambino che avrebbe dovuto ricevere l’organo donato, è stata presentata nel circondario della Procura di Napoli, la quale sta indagando sulla vicenda. La Procura di Napoli ha informato dell’indagine in corso la Procura di Bolzano.

Nella data di ieri è stato depositato contemporaneamente a Napoli e a Bolzano un esposto da una associazione privata in relazione alla vicenda ed è stato aperto un procedimento ad ignoti per violazione dell’art. 590sexies CP anche presso la Procura di Bolzano. Le due Procure sono in contatto tra di loro per valutare la competenza territoriale e gli ulteriori passi", conclude la nota.