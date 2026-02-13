Bagnoli, Manfredi: "Polveri sottili? mi preoccupa più nodo Piazza Garibaldi" Il sindaco replica: sono già stati presi dei provvedimenti che riguardano il lavaggio delle strade

Il sindaco di Napoli e commissario straordinario di governo per l'area di Bagnoli-Coroglio Gaetano Manfredi spiega di non essere preoccupato degli sforamenti relativi ai livelli di inquinamento da Pm10 registrati anche negli ultimi giorni dall'Arpac.

"Parliamo di polveri sottili: mi preoccupa molto di più il nodo di piazza Garibaldi, dove lo sforamento avviene non dico tutti giorni ma quasi, rispetto a Bagnoli", afferma Manfredi, rispondendo a una domanda sul tema a margine di un incontro in prefettura per siglare una dichiarazione d'intenti per favorire l'impiego di persone svantaggiate del territorio nei lavori per la bonifica.

"Sicuramente - ha aggiunto il sindaco - sono già stati presi dei provvedimenti che riguardano il lavaggio delle strade, la bagnatura, la copertura di tutti i camion, quindi per fare in modo che questi sforamenti eventualmente provocati dai trasporti, che dureranno ancora qualche settimana e poi finiranno, possano essere ridotti al minimo". In linea generale, ha affermato ancora Manfredi, "per qualsiasi scelta facciamo una valutazione di impatto ambientale per ridurre al minimo gli impatti sull'ambiente circostante", infatti, anche in relazione allo smaltimento dei materiali di dragaggio, "stiamo valutando come ridurre questo impatto".