Maltempo, a Capri riprendono collegamenti marittimi Dopo il blocco di ieri alle 12 riprese le corse

Capri, l'isola doppia faccia, sole a terra e mare agitato che ha bloccato fino alle 12, tutti i collegamenti con la terraferma. Un blocco che segue lo stop di ieri con Capri, isolata per l'intero pomeriggio di ieri e tutti gli aliscafi fermi in banchina per le condizioni del mare di ponente che ha raggiunto forza 4/5 e vento a raffica proveniente da nord ovest. Il meteo comunque volge al miglioramento e alle ore 12 di oggi è partita la prima nave della società Caremar facendo rotta per Napoli, per rientrare alle 14.20 a Capri e consentire di ripristinare tutto il piano orari delle partenze con Napoli e Sorrento, se le condizioni meteo marine resteranno invariate.