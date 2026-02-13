Protesta per mancanza acqua in campo rom a Scampia, a fuoco auto L'Abc al lavoro per il ripristino

Protesta violenta a Napoli per una interruzione nella fornitura idrica. I carabinieri sono intervenuti alle 16.30 circa in via Circumvallazione Esterna al civico 167 di fronte al campo rom di Secondigliano. Poco prima era stato dato fuoco a una carcassa di un'auto con lo scopo di bloccare la circolazione. I motivi del gesto sono riconducibili probabilmente a uno stop nell'erogazione dell'acqua nell'insediamento per la riparazione di una conduttura. Sono stati attivati Vigili del Fuoco e Asia per lo sgombero. Traffico al momento bloccato. I carabinieri della Stazione di Secondigliano stanno contattando il personale dell'Abc per il ripristino.